Moggi sicuro: «Conte ha detto di no a tutti, vuole tornare alla Juve!». Le dichiarazioni dell’ex dirigente

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, a Televomero ha parlato anche di Antonio Conte.

CONTE – «Lui desidera tornare alla Juventus, ADL l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. È una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato».

The post Moggi sicuro: «Conte ha detto di no a tutti, vuole tornare alla Juve!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG