Bonucci viene intervistato al network turco dell’TRT Spor, durante l’intervista vengono poste le domande sul suo ex compagno di squadra alla Juventus, Demiral.

il centrale della Juventus e della Nazionale Italiana di calcio commenta così la decisione di andarsene del difensore turco: “La scelta di andare all’Atalanta è stata la migliore per lui. Deve giocare per continuare a migliorarsi per cui ritengo abbia fatto bene”.

Leonardo Bonucci poi parla del rapporto che lo lega con il giovane difensore turco Demiral, commenta così: “Rivederlo è sempre un piacere perché è un ragazzo che porta positività ed energia, quindi sarà un piacere abbracciarlo. Per quei 90 minuti saremo avversari, ma il legame che ci lega al di fuori è molto bello”. Conclude così l’intervista il difensore centrale della nazionale e della Juventus di Max Allegri.

