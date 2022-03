Szczesny partecipa alla rubrica della Juventus nei social bianconeri “60 seconds challenge”. Le parti più interessanti.

Torna la rubrica della Juventus nei social network chiamata “60 seconds challenge” una sfida dove il portiere deve rispondere velocemente in sessanta secondi alle domande, oggi per Szczesny. In questo caso sono 14 quelle poste. Vediamo come è andata per Szczesny.

Inizia la serie di domande per il portiere polacco: “Descriviti con una parola”: «Forte». “Quante lingue parli?” «Tre. Polacco, inglese, italiano». “Sport preferito oltre al calcio?” «Tennis». “Serie tv preferita?” «New Amsterdam». “La cosa che ti fa più paura?” «Dormire». “Canzone preferita?” «L’inno della Polonia». “Un posto della Polonia che consiglieresti?” «Varsavia». “Il compagno con più stile?” «Marchisio». “La tua parata più bella?” «Tutte… Anzi, la prossima». “Piatto preferito? «Pierogi, è un piatto tipico polacco. Sono tipo dei ravioli, anzi dei tortellini un po’ più grandi…». Conclude così Szczesny la divertente rubrica bianconera in cui era protagonista oggi.

