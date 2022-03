Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi parla della crisi del calcio in Italia in una intervista al Il Giornale.

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta si è concesso in una intervista al Il Giornale, inoltre ha ricevuto una laurea ad honerem in Marketing dei consumi e comunicazione. alla Iulm di Milano. Questa la dichiarazione del presidente sull’eliminazione dell’Italia ai playoff: “Non siamo gli unici a credere nel settore giovanile. Però possiamo dire di essere stati tra i primi e di aver sempre coltivato con cura i giovani talenti, anche sul piano umano. La sconfitta della Nazionale è stata una pagina sfortunata. Il dramma è piuttosto un altro: stiamo diventando un Paese vecchio, senza ricambio”.

Gosens Atalanta

Conclude così parlando della sua squadra: “Vincere l’Europa League con la Dea per coronare un percorso di rinascita della città: sarebbe il regalo più bello? Se qualcuno ce lo fa, sì… Ma piedi per terra, sempre. Essere ai quarti di Europa League per Bergamo è già un risultato straordinario. Dimenticarsi di questo vuol dire farsi del male”.

