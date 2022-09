Boucci è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Nations League dell’Italia contro l’Inghilterra. Le parole su Donnarumma

Boucci è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Nations League dell’Italia contro l’Inghilterra. Le parole su Donnarumma:

«Chi fischia un giocatore della nazionale italiana per me è una persona senza cervello, in quel momento il giocatore rappresenta tutta la Nazione e anche chi sta fischiando… Non vedo perché debba essere fischiato Donnarumma che ha solo fatto una scelta, non è stato il primo a essere fischiato e non sarà l’ultimo. Dobbiamo crescere dal punto di vista culturale, domani ci aspettiamo un San Siro carico»

