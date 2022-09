Il difensore brasiliano della Roma Roger Ibanez ha parlato dal ritiro del Brasile, soffermandosi sul momento d’oro che sta vivendo

Il difensore della Roma Ibanez ha parlato dal ritiro del Brasile:

«Posso solo ringraziare Mourinho. Da quando è arrivato mi ha dato fiducia, mi ha lasciato libero di fare quello che volevo in campo. Mi ha detto cosa era giusto fare a volte, ha aggiunto molto alla mia carriera. Ogni atleta brasiliano lavora per mostrare il proprio potenziale e per farsi vedere dalla nazionale brasiliana. Non ho mai smesso di credere che sarei stato convocato»

