Bonucci è in Italia e non vuole andarsene! Contatti continui con la Roma per l’ex Juve. La situazione legata al futuro del difensore

Come riporta stamani il Corriere dello Sport l’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci è tornato in Italia per le vacanze di Natale, con l’obiettivo di restarci. Ha fatto un passaggio a Viterbo, prima di andare in montagna, per ritrovarsi con i familiari più stretti nella sua Pianoscarano.

I contatti con la Roma vanno avanti da più di una settimana. Il classe ’87 non avrebbe problemi a liberarsi dall’Union Berlino prima di firmare un contratto con la Roma fino al prossimo giugno. I giallorossi a quel punto dovrebbero coprire solo gli ultimi mesi, versando circa 1 milione sul conto del 36enne.

