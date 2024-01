Bonucci esulta: debutto da titolare e vittoria con il Fenerbahce. La FOTO pubblicata sul proprio profilo Instagram

Bonucci ha iniziato nel modo migliore la sua nuova avventura al Fenerbache, trovando la vittoria al suo debutto da titolare. L’ex difensore del Milan ha giocato dall’inizio la partita di Coppa di Turchia finita 6-0 contro l’Adanaspor.

Per lui, che via Instagram ha celebrato questo risultato, si tratta del secondo successo di fila dopo quello al debutto in campionato, da subentrato, per 0-1 col Gaziantep.

