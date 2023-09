Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Juventus. Ecco le reazioni dei tifosi bianconeri alla notizia relativa all’ex capitano

Leonardo Bonucci ha deciso di andare fino in fondo per vie legali contro la Juve. Entro la fine della mattina di oggi, 12 settembre, i legali del giocatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. Un azione che consiste in una richiesta di risarcimento danni dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione a disposizione di Bonucci, subendo danni di natura professionale e d’immagine dal club bianconero.

Io voglio solo dire una cosa a @bonucci_leo19 ma non ti vergogni per niente ? — Selvaggia bianconera (@mariagrazia1981) September 12, 2023

“ci sarà un modo per salutare i tifosi” il modo: “bonucci ha deciso di avviare un'azione giudiziaria. il giocatore ritiene di avere subito danni di natura professionale e d'immagine”

pic.twitter.com/fnqunJIfNI — y ︎ (@justascorpio7) September 12, 2023

Bonucci ha deciso di chiudere con la Juve nel peggiore dei modi possibili.

Non credevo potesse arrivare a tanto. https://t.co/LDSYE0Eedh — Willy Signori (@willy_signori) September 12, 2023

Bonucci ha deciso di avviare un'azione giudiziaria contro la Juventus. Il giocatore ritiene di avere subito danni di natura professionale e d'immagine. [Di Marzio] Se l’intento era quello di rovinare il rapporto con noi tifosi e “macchiare” più di 500 presenze beh, c’è riuscito — The King Ferrero (@accountparodia) September 12, 2023

Io come Massimiliano Allegri mentre leggiamo le notizie su Bonucci pic.twitter.com/LOsNfIGZvA — Giorgia (@GiorgiaJG) September 12, 2023

Queste alcune delle reazioni dei tifosi sui social.

