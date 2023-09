Juve Lazio: è a rischio per il match dell’Allianz Stadium. NOVITA’ in vista della sfida tra bianconeri e biancocelesti

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio si procede con grande cautela per quanto riguarda le condizioni di Luca Pellegrini.

Il terzino sinistro deve ancora smaltire l’ematoma al polpaccio e nella giornata di ieri non si è allenato. Il rientro in gruppo è comunque previsto entro giovedì: con la Juve Pellegrini dovrebbe andare almeno in panchina.

