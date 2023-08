Bonucci Juve, Riccardo Gentile: «I bianconeri hanno gestito male il caso. Ecco cosa avrebbero dovuto fare». Le parole

Il giornalista Riccardo Gentile ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso tra Bonucci e Juve. Queste le sue parole.

PAROLE – «Non credo che la Juve abbia gestito la situazione nel migliore dei modi. Anche se non credeva più in Bonucci, la società avrebbe dovuto farlo allenare normalmente con i compagni, mentre prendendo una posizione così dura ha creato tanto scalpore mediatico come è normale che sia, e agli occhi di molti in questa storia adesso fa la parte della cattiva».

