Bonucci Juve, Guardalà la pensa così: «Meritava un trattamento diverso. Leo vorrebbe una destinazione italiana»

Il giornalista Giovanni Guardalà ha analizzato, negli studi di Sky Sport, la situazione tra Bonucci e la Juventus e il possibile futuro dell’ex capitano bianconero.

PAROLE – «Bonucci ha voglia di continuare a giocare. In questo momento non è sicurmante un ragazzo felice. Un giocatore con 500 partite nella Juventus meritava, forse, un trattamento diverso. Metterlo fuori rosa secondo me non è stata una cosa giusta. Per quanto riguarda il calciomercato lui probabilmente andrà all’Union Berlino. Però preferiva una destinazione italiana ma al momento non ci sono offerte concrete. Sta riflettendo ma probabilmente poi accetterà».

