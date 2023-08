Mercato Juve, Clément Lenglet, accostato ai bianconeri, ha ricevuto una nuova offerta: ecco dove potrebbe giocare

Gli arabi fanno sul serio per Clément Lenglet. Il difensore del Barcellona, accostato anche alla Juve in questa sessione di mercato, è finito nel mirino dell’Al-Nassr dell’ex bianconero Cristiano Ronaldo.

Il difensore, finito il prestito al Tottenham, è tornato in Spagna dove però non ha trovato spazio nella rosa. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Barça sta trattando con i sauditi per la cessione a titolo definitivo.

