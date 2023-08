Bonucci Juve, possibile colpo di scena nelle ultime ore di mercato: svolta a sorpresa nel futuro del difensore bianconero?

Come spiega il Corriere dello Sport Claudio Lotito tiene in caldo l’opzione Bonucci per la Lazio, può essere l’acquisto last minute. Il difensore non ha ancora detto sì all’Union Berlino, è scontato credere che aspetti la chiamata della Lazio. Resta sempre un’operazione che può realizzarsi o svanire all’improvviso.

Bonucci è in scadenza nel 2024, è fuori dai piani del calciomercato Juve e i bianconeri sono disposti a riconoscergli una buonuscita o a pagarne parte dell’ingaggio. Lotito ci pensa per aggiungere carisma ed esperienza. Sarri non è della stessa idea, non vuole alterare gli equilibri di spogliatoio e della linea difensiva. L’impressione è che il presidente voglia procedere comunque e che Bonucci possa arrivare nelle ultime ore di mercato. Si ipotizza un contratto di un anno, al massimo con opzione.

