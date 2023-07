Bonucci Juve (Sky): non rientra nei piani del club. I dettagli e le novità sul futuro del capitano bianconero

Il futuro di Bonucci alla Juve è tutto da valutare. In base a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, il capitano bianconero non rientra più nei piani del club come giocatore importante.

Qualche mese fa Bonucci aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo anno alla Juve, ma non è da escludere che possa andare via prima.

The post Bonucci Juve (Sky): non rientra nei piani del club. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG