Leonardo Bonucci, nell’intervista concessa ai canali ufficiali della Juventus, è tornato a parlare del suo discusso passaggio al Milan nell’estate del 2017. Ecco cosa accadde.

LE PAROLE – «Accettare di ritornare è stata una scelta fatta con il cuore, ma sapevo che andavo incontro a gente che non aveva compreso il motivo del mio addio l’anno prima. Dopo un primo momento di rabbia e delusione per quello che avevo vissuto quando la società aveva deciso di mettermi sul mercato, perchè alcune cose erano andate in modo differente da quanto mi avevano detto, mi sono fatto scivolare tutto addosso. Quell’anno lontano da casa è stato difficile e ho fatto di tutto per tornare alla Juve, ho fatto una scelta di puro amore. Per me la Juve è sempre stato tutto, rimanere contro la voglia di qualcuno non era una cosa corretta. Io non mi sentivo più importante come ero stato fino a poco prima e ci fu quindi una separazione che nessuno dei due voleva ma che era necessaria per rinnamorarsi come prima».

