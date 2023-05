Vlahovic Juve, il serbo saluta a fine stagione? Il club bianconero è stato chiaro su cosa potrà succedere all’attaccante

Paolo Aghemo, per Sky Sport 24, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Dusan Vlahovic, di cui si è parlato di un possibile addio alla Juventus a fine stagione.

La linea del club bianconero è sempre la stessa: o arriva un’offerta di primo piano o il serbo non si muove a Torino. Servono cifre mostruose per vederlo partire ma, al momento, non sembrano neanche esserci club disposti a metterle sul tavolo.

