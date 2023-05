Bonucci nella leggenda: a un passo dalle 500 con la Juve. Ora ha un sogno da regalarsi possibilmente già in questa stagione

Come scrive La Gazzetta dello Sport Leonardo Bonucci è a un solo gettone dalle 500 presenze con la maglia della Juventus. Il capitano bianconero sta per nel ristrettissimo club che gli vede davanti soltanto Furino, Scirea e Chiellini; oltre le 600 c’è Buffon, De Piero oltre le 700.

È un traguardo che Leo – si sente di nuovo in forma – spera di tagliare con l’Atalanta in quella che per lui è stata una stagione sfortunata. Culla il sogno di alzare da capitano l‘Europa League in questa stagione per chiudere il cerchio della sua avventura bianconera che, comunque, gli serverà almeno un’altra stagione da protagonista.

