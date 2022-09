Bonucci: «Nessuno ci ridà indietro partecipazione al mondiale, ma è step di crescita». Le parole del difensore azzurro

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match vinto contro l’Inghilterra. Ecco le parole del difensore della Juve:

L’ANALISI – «Il supporto del pubblico è stato importante. Fatta una grande prestazione, abbiamo messo in campo cuore, orgoglio e coraggio e abbiamo avute più occasioni dell’Inghilterra. in questo modo si può continuare a crescere. Il pubblico è stato fantastico. Noi lo ringraziamo. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati, ma tenuto il controllo della partita, non rischiando mai se non 10-15 ultimi minuti. Dobbiamo lavorare in questo per restare corti».

ASSISTMAN – «A Jack l’avevo detto… in un paio di situazioni venivano incontro. Quella linea di passaggio mi viene abbastanza bene l’abbiamo sfruttata».

UNGHERIA E PRIMO POSTO – «Andiamo lì per giocarci il primo posto. Per la crescita se lo centriamo sarebbe un grande risultato. Nessuno ci ridà indietro partecipazione al mondiale, ma è step di crescita».

L’articolo Bonucci: «Nessuno ci ridà indietro partecipazione al mondiale, ma è step di crescita» proviene da Calcio News 24.

