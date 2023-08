Bonucci più vicino alla Lazio: Lotito convinto, c’è l’ok del difensore. Sabato scorso c’è stato un vertice col suo agente

Bonucci e la Lazio ora sono più vicini. In base a quanto reso noto dal Corriere dello Sport, infatti, le valutazioni fatte in casa biancoceleste hanno convinto Lotito a puntare sul difensore in uscita dalla Juve.

Già sabato scorso c’è stato un vertice di mercato a Formello con l’agente di Leo in cui si è provato a gettare le basi dell’intesa. Da parte di Bonucci è arrivato l’ok al trasferimento alla Lazio con l’Union Berlino messo in secondo piano.

