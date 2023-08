Criscitiello: «Juve favorita per lo scudetto. All’Udinese non hanno comunicato che il campionato è iniziato». L’analisi

Il giornalista Michele Criscitiello via Twitter ha parlato di Udinese e Juve dopo la partita di ieri sera vinta dai bianconeri di Allegri.

Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato. La Juve, come scritto una settimana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la punta. Lazio ieri senza difesa. Oggi, Milan! — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 21, 2023

Questa l’analisi delle due squadre.

CRISCITIELLO – «Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato. La Juve, come scritto una settimana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la punta. Lazio ieri senza difesa. Oggi, Milan!».

The post Criscitiello: «Juve favorita per lo scudetto. All’Udinese non hanno comunicato che il campionato è iniziato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG