Bonucci e l’Union Berlino un matrimonio che potrebbe già essere ai titoli di coda Può essere perché nelle ultime ore si sta parlando di un possibile ritorno in Italia.

A pensare al suo acquisto è la Roma, in cerca di rinforzi per il reparto arretrato, ma frenata dall’età non certo verdissima dell’ex bianconero, che ha ormai raggiunto i 36 anni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

