Krunic verso l’addio al Milan, l’ultimo indizio è un segnale chiaro di una probabile partenza del bosniaco. NOVITÀ

Krunic si avvicina sempre di più all’addio al Milan. Come riportato da Il Giornale, sebbene sia regolarmente a disposizione di Pioli, il bosniaco non viene più impiegato da ormai diverse settimane.

Il centrocampista va solo in panchina ma non viene più utilizzato perchè considerato un calciatore in partenza. Il Fenerbahce, infatti, continua ad insistere per provare a portarlo in Turchia a partire dal nuovo anno.

