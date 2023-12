Bruno Longhi: «Milan in scioltezza contro il Monza. Infortuni? Ho perso il conto» ha scritto sul suo account Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Bruno Longhi ha parlato così della vittoria del Milan contro il Monza. Le sue dichiarazioni.

LONGHI – «Il Milan vince in scioltezza il “derbyno” col Monza realizzando tre reti da incorniciare: dribbling e “puntata” da calcetto di Reijnders, gol al debutto del 18enne Simic, azione da manuale chiusa da Okafor su tocco smarcante di Giroud. Tutto bene o quasi: oltre ai 3 gol arrivano puntuali altri 2 infortuni, Pobega e Okafor. Per un totale in stagione …ho perso il conto»

