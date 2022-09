Il difensore e capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato via Instagram ricordando un retroscena sul passato: le sue parole

Le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che ha ricordato la vigilia della finale di Euro 2012:

EURO 2012 – «Sono sincero, ho sempre dormito serenamente sia la notte che il pomeriggio. L’unica volta in cui ho dormito malissimo è stato prima della finale di Euro 2012, la prima in una grande competizione. Su quella ho sofferto, ho commesso l’errore di giocare la partita il giorno prima e tutta l’adrenalina si era già messa in moto».

L’articolo Bonucci ricorda: «Prima di quella finale ho dormito malissimo per l’unica volta» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG