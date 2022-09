Sono queste le parole di Fabio Ravezzani che svela un retroscena a Telelombardia sulla situazione finanziaria dell’Inter.

Ecco le parole di Fabio Ravezzani che su Telelombardia da un retroscena sulla situazione economica finanziaria dell’Inter: “Quando ho chiesto che si era occupata direttamente della trattativa tra Suning e BC Partners per l’Inter ‘Perché se sono messi così male non hanno venduto?’, la risposta che avevo ricevuto era: ‘Perché secondo me, di fronte alla prospettiva di aver speso 700 milioni in questi anni e portarne a casa di fatto molto pochi, deve aver detto ‘Va bene, a questo punto rimango in sella fino alla fine”. In questa vicenda Zhang, bene che gli vada, perderà 400-500 milioni di euro“.

Sempre a Telelombardia, Fabrizio Biasin giornalista da la sua opinione: “Il rosso del bilancio dell’Inter? Non basta al di là dei miglioramenti che ci sono stati. Cessione a Oaktree nel 2024? Zhang vuole accorciare notevolmente i tempi.“

