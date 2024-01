L’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci è arrivato al Fenerbahce, ecco le sue prime parole di presentazione

Leonardo Bonucci, avversario di mille battaglie con l’Inter come ex difensore della Juventus, ha avuto modo di presentarsi oggi in qualità di nuovo acquisto del Fenerbahce. Ecco le prime parole alla tv ufficiale della squadra.

LE PAROLE – «Ringrazio tutti, sono felice di essere qui. Sono grato per l’accoglienza che mi è stata riservata; le prime sensazioni sono sempre molto importanti e mi sento bene. Grazie mille a tutti, ho ricevuto tanti messaggi sui social. Se vogliamo vincere tutti i trofei, i tifosi saranno importanti. Sono nell’ultimo periodo della mia carriera e voglio chiudere vincendo dei trofei. Prima di venire qui ho parlato con Demiral, Dzeko e Tadic. Merih ha detto: ‘Mi hai insegnato l’italiano quando ero alla Juventus, ora ti insegnerò il turco’».

L’articolo Bonucci si presenta: «Voglio trofei col Fenerbahce». Poi cita un ex Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG