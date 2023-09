Bonucci sotto attacco. De Paola: «Voleva la fanfara per l’addio?». Le dichiarazioni del giornalista sull’ex Juve

Il giornalista Paolo De Paola a Maracanà su Tmw Radio ha lanciato un attacco a Bonucci dopo quanto detto dal difensore sul suo addio alla Juve.

DE PAOLA CONTRO BONUCCI – «Noto come ogni volta che parla Allegri, Bonucci riesce a far diventare vittima l’avversario, stavolta il tecnico. Riuscire a far simpatizzare per Allegri è il top. Mai sentito un giocatore parlare e sbagliare così tanto. Deve essere riconoscente a vita alla Juventus, ha fatto parlare i legali e la moglie, non capisco. E’ a fine carriera, decide la natura, se alla società non stai più bene che ti aspetti, la fanfara per l’addio? ».

