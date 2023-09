Ravanelli Jr sulle orme di papà Fabrizio: dal Siena parte il sogno di Carlo, attaccante classe 2005 che giocherà in Eccellenza

Ravanelli Jr, figlio di Fabrizio, ha scelto il Siena che gioca in Eccellenza per iniziare la sua carriera nel mondo del calcio.

Come riferito da Schira via Twitter, il figlio dell’ex leggenda della Juve proverà ad emulare proprio le gesta del padre che partì dalla Serie C2 fino a trionfare in Champions League con i bianconeri. Vedremo se Carlo, attaccante classe 2005, ci riuscirà…

