Bonucci svela: «Potrei fare come Pirlo. Buffon e Chiellini? Ci ho parlato». Gli aneddoti sulle conversazioni con gli ex Juve

Bonucci nell’intervista a Sportmediaset ha svelato degli aneddoti sulle conversazioni avute con Pirlo e altri ex Juve riguardo il suo addio.

ANEDDOTO SU PIRLO E ALTRI EX – «Mi ha fatto sorridere Pirlo, che mi ha detto che magari potrebbe succedere come a lui: continuare a vincere da un’altra parte dopo che ti danno per finito. Ho sentito anche Chiellini, con cui ho un rapporto fraterno e pure Buffon che voleva sentire la mia verità, diversa da quella scritta dai giornali».

