Bonucci Union Berlino: contatti positivi, ha aperto al trasferimento in Bundesliga. Ecco le novità sul difensore della Juve

Come riferito da Gianluca Di Marzio, sono in corso contatti positivi per il passaggio di Leonardo Bonucci dalla Juve all’Union Berlino.

Il club tedesco si è interessato, Bonucci ha aperto al trasferimento e le parti stanno dialogando per capire se l’operazione potrà andare in porto.

