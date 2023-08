Lukaku alla Juve, parla l’ex compagno: «Mi dispiace per lui». Le dichiarazioni di Borja Valero sull’attaccante belga

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso della Bobo Summer Cup, Borja Valero ha parlato così di Romelu Lukaku, suo ex compagno all’Inter. Il belga è stato al centro di una lunga vicenda di mercato e, dopo aver rotto con i nerazzurri, è in trattativa con la Juventus.

LE PAROLE – «Sicuramente è una situazione molto scomoda per tutti, nessuno si aspettava che andasse a finire così. Mi dispiace un po’ per lui perché lo conosco, capisco che non starà passando un bellissimo momento. Ma alla fine ognuno deve guardare avanti per la propria strada, speriamo nel meglio per tutti, sia per l’Inter che riesca a trovare un altro attaccante sia per lui a livello personale. Le decisioni personali vanno accettate, vediamo cosa accadrà».

