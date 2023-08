Conte in Nazionale, Brambati: «Ho sentito il suo vice e mi ha detto che…». Le dichiarazioni del procuratore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale.

Le sue parole: «Per quel che riguarda l’opzione Antonio Conte, ciò che posso dire ufficialmente è che ha rifiutato 35 milioni dall’Arabia poco tempo fa. In più Stellini qualche istante fa mi ha detto che non sa nulla di un’offerta della Nazionale ed essendo il vice di Antonio penso lo avrebbe saputo. Qui non sono i soldi il problema, ma il progetto, che ad ora non è così nitido».

