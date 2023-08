Leonardo Semplici ha detto la sua in merito alle dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale italiana: le parole

Su Rai Radio 1, Leonardo Semplici si esprime sulle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di ct della Nazionale:

LE PAROLE- «È stato un fulmine a ciel sereno, qualcosa di inaspettato in un momento particolare della stagione. Nei prossimi giorni sapremo probabilmente di più su quello che può essere successo tra Mancini e la dirigenza della Federazione, o se sono intervenute problematiche che non conosciamo. Dispiace perché siamo vicini all’esordio delle qualificazioni europee e quindi ci sarà anche poco tempo per individuare un sostituto all’altezza, che possa programmare queste prime due partite»

