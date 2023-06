L’ex portiere Ivano Bordon loda l’estremo difensore camerunese.

FcInter1908.it ha intervistato Ivano Bordon per chiedergli un parere su Andre Onana. “Quando l’ho visto, mi sono accorto delle qualità fisiche sopra la media. Non lo conoscevo, ho visto le partite in tv e dal vivo e mi è sembrato si sia adattato in maniera molto importante. Inzaghi gli ha dato in mano il pallino del gioco, inizia l’azione dal basso e lui decide come darla. E’ un vero e proprio regista, sa come far partire la squadra. E’ stato un grosso vantaggio”.

Andre’ Onana

“Con Onana comunque la squadra ha sicuramente qualcosa in più, perché può cambiare rapidamente il tipo di impostazione e creare problemi agli avversari. Ha fatto grossi balzi avanti, il suo valore di mercato è molto alto, credo adesso sui 60 milioni. L’Inter se lo terrebbe sicuramente, ma mi sa che difficilmente si potrà trattenere davanti a certe offerte dalla Premier League. Spero resti, ma mi sembra difficile. Anche perché, cedendo Onana, potrebbero prendere un buon portiere come Vicario e anche uno o due giocatori importanti che possono far comodo a Inzaghi“.

