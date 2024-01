L’ex estremo difensore Ivano Bordon ha detto la sua su alcuni portieri della Serie A ma non solo.

Ivano Bordon ha parlato a TMW Radio della corsa Scudetto e del possibile approdo all’Inter di Piotr Zielinski. “Penso che la pressione ci sia per entrambe le squadre. L’Inter è avanti e ha dietro una Juventus che in tanti non credevano potesse essere lì. Certo è che l’Inter, avendo la Juve dietro di poco, sa che se sbaglia e la Juve prosegue questo cammino, senta un po’ il fiato sul collo. Ma non credo sia determinante sapere che hai la Juve a due punti. L’Inter ha la forza per continuare su questo passo e contenere questa Juve, che ha dimostrato di poter concorrere con l’Inter in questo campionato, che sembrava già deciso”.

Piotr Zielinski

Sul possibile arrivo di Zielinski a giugno

“E’ un giocatore molto valido, penso che poi Marotta sia riuscito a parlare con il giocatore e ha capito che verrebbe volentieri all’Inter. Sarebbe un altro giocatore in un reparto già molto forte. Inzaghi avrebbe un’alternativa importante in termini di forza, grinta e qualità”.

Su Sommer

“Penso che sin dall’inizio ha avuto un po’ di scetticismo. Ha fatto cose molto buone, ha fatto solo due errori che ci stanno in tutto il periodo. Però per avere la fiducia ancora più forte dei tifosi dovrebbe fare ancora qualche parata decisiva”.

Il valore di Di Gregorio

“E’ cresciuto nelle giovanili dell’Inter, l’ho visto qualche volta e mi sembra un portiere valido tecnicamente, fisicamente molto forte, esplosivo. E’ un ragazzo che è cresciuto in questi anni. Per dire che può diventare portiere dell’Inter sì, ma giocare a Monza e giocare a San Siro è diverso. Ma lo vedo determinato”.

L’articolo Bordon: “Penso che Zielinski verrebbe volentieri all’Inter, Sommer è stato accolto con scetticismo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG