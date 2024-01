Brutte notizie in casa Lazio, novità su Felipe Anderson che ora rischia il match di Supercoppa contro l’Inter

Non arrivano buone notizie da Formello per la Lazio. Problemi al polpaccio per Felipe Anderson che quest’oggi ha seguito l’intero allenamento dei compagni dalla panchina.

Sarri dovrà monitorare dunque bene il proprio esterno, già a partire dai riscontri che arriveranno nelle prossime ore. I capitolini affronteranno prima il Lecce in campionato e poi l’Inter in Supercoppa italiana.

L’articolo Lazio, sos Felipe Anderson: è a rischio per l’Inter, il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG