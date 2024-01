L’allenatore Giovanni Galeone si è sbilanciato sulla vincitrice del campionato di Serie A di quest’anno.

Vikonos Web Radio/Tv ha intervistato Giovanni Galeone che ha parlato della lotta Scudetto dopo aver affrontato il discorso sui problemi del Napoli. “Se fossi in De Laurentiis prenderei Sartori e Thiago Motta. È sempre difficile ripetersi dopo aver vinto uno scudetto, se si pensa che il Milan di Sacchi ha vinto un solo tricolore in cinque anni, peraltro buttato via dal Napoli”.

I problemi degli azzurri

“Non era nemmeno facile cadere così in basso. Certamente la cosa difficile era sostituire una squadra formidabile come quella di Spalletti. Bella esteticamente, affidabile, vincente. De Laurentiis ha fatto scelte sbagliate in estate, si sa com’è il presidente, la verità è che Spalletti con Giuntoli aveva fatto un capolavoro: sarebbe bastato proseguire sulla stessa falsariga di Luciano ma non era nemmeno facile, perché ogni allenatore vuole metterci sempre qualcosa di suo”.

Su Allegri e sulla corsa Scudetto

“Lo scudetto lo vince l’Inter, con Max ne parlo sempre, è la squadra più forte. Max se vuole restare resta, può anche decidere di lasciare ma per la squadra che sta nascendo, mi dà più l’idea di una Juve per Allegri e non per Conte. L’unica cosa che non ho capito è il perché vogliano cedere Kean, che ha fisico e forza d’urto”.

L’articolo Galeone: “Parlo sempre con Allegri della corsa Scudetto, vince l’Inter” proviene da Notizie Inter.

