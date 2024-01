L’ex calciatore Marco Materazzi elogia Valentin Carboni, stasera avversario dei nerazzurri, Christian Chivu.

Marco Materazzi ha parlato di Monza-Inter ma non solo a Sportitalia. “Un cambio modulo di Inzaghi dopo Inter-Verona Ci credo poco, contro il Verona era una partita che non eravamo riusciti a chiudere e il pareggio serviva a poco. Bisognava portare a casa i 3 punti perché davanti bisogna correre, è stato un rischio calcolato tra virgolette passare alle tre punte e poi è andata bene alla fine“.

INTER COPPA PRIMAVERA TIM

Sul Monza

“Sì, mi piace molto perché è una squadra con un’identità precisa. Sembra che ti lasci giocare a volte ma quando ruba palla sa far male. Valentin Carboni? Galliani sicuramente sa scegliere bene i giocatori. Già in Primavera con Chivu è cresciuto molto, adesso con Palladino può migliorare ancora. Lui può fare più ruoli e sta facendo grandissime cose. Cresce in un ambiente sano, vicino a Milano, e si sta valorizzando. Può diventare in futuro una valida alternativa anche per l’attacco dell’Inter sicuramente“.

Su Chivu, tecnico della Primavera dell’Inter

“Un ragazzo incredibile. Lui ha avuto la fortuna di fare un passaggio all’Ajax e questo sicuramente l’ha aiutato, lì ti aiutano a crescere prima a livello umano e poi calcistico. Lui è cresciuto lì, adesso mi dice che si sta irrigidendo un pochino con i ragazzi e pretende di più. Mi piace perché è un ragazzo incredibile e gli auguro di fare quello che sta facendo Thiago a Bologna. Era già allenatore in campo, è bravo, ha visione, è furbo come me“.

L’articolo Materazzi: “Credo poco ad un cambio modulo di Inzaghi, Carboni sta facendo grandissime cose” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG