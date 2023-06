Ivano Bordon, ex preparatore dei portieri della Juve, ha parlato così di Paulo Sousa. Le sue dichiarazioni

Ivano Bordon, ex preparatore dei portieri della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di Paulo Sousa.

PAULO SOUSA – «L’ho conosciuto quando ero alla Juventus. È un profilo importante, ha fatto la propria esperienza in giro per l’Italia e per l’Europa. È stato anche in club di livello. Ha tutte le carte in regola e la personalità giusta per poter gestire anche una squadra come il Napoli. L’ambiente aiuta, ma pretende. E questo può fare al caso di Paulo Sousa, che può dare delle cose belle, a patto che venga supportato dalla città. Paulo è sempre stato un uomo predisposto all’allenamento. Arrivare dopo Spalletti, però, sarà complicato per chiunque. Per la stessa società sarà complicato trovare il profilo giusto».

