L’ex calciatore Ivano Bordon ha parlato dell’Inter e di 3 giocatori in particolare ai microfoni di TMW Radio.

Riflettori puntati su Onana, Lukaku e Handanovic:

ONANA– «Penso che sia una buonissima somma che servirà all’Inter per mettere a posto l’affare Lukaku. È un’Inter che ha dovuto prodursi in questo movimento perché i problemi economici persistono»

HANDANOVIC- «All’Inter ha fatto bene in undici stagioni. Se fai undici stagioni all’Inter e riesci a vincere, con prestazioni individuali importanti negli anni, non è un caso. Handanovic ha fatto bene all’Inter comportandosi in maniera seria e professionale anche fuori dal campo, aiutando sempre molti compagni ad uscire da situazioni individualmente complicate»

LUKAKU- «Credo che arriverà all’Inter perché si sta facendo di tutto per riaverlo. L’infortunio avuto inizialmente quando era tornato gli ha tolto la condizione fisica. Ha dimostrato di poter essere molto utile per le sue capacità fisiche e tecniche»

