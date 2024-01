Il telecronista Stefano Borghi ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto dopo che i bianconeri hanno superato i nerazzurri.

Stefano Borghi a DAZN ha analizzato diversi aspetti di questo lunghissimo Inter-Juventus in vetta alla classifica. “La partita dell’andata arrivava nella parte iniziale del campionato, in quel momento un pari ci stava. Ora lo scontro diretto sarà diverso. L’Inter ora si è ritrovata, ha un benessere evidente. Vediamo come torna dall’Arabia, ha cambiato clima, a Firenze sarà una gara dura senza Calhanoglu, la Juve che arriva, il valore dell’Inter non si discute ma tornerà dall’Arabia con qualcosa di cambiato“.

“Credo che l’Inter sia favorita, sul campo è pressoché perfetta quest’anno. La squadra nerazzurra non è stata molto diversa dal Napoli dell’anno scorso ma un anno fa gli azzurri avevano in tasca il campionato e la squadra interista invece è seconda adesso. C’è qualcosa che non torna. Vero che la Juve aveva più margini di crescita. I nerazzurri hanno spostato avanti l’asticella sempre: Calhanoglu è uno dei migliori in Europa, la crescita dei nerazzurri è stata aumentare la dose di straordinarietà“.

“Credo che le due squadre stiano facendo ognuno il proprio percorso. Ma l’impressione è che l’Inter per il gioco che esprime, per i risultati che fa e la continua dimostrazione di forza che dà, avere i bianconeri sempre attaccati così, oltretutto dopo le critiche ricevute nella prima parte del campionato per il gioco espresso, sicuramente porti inquietudine. Fa pensare ‘abbiamo fatto un campionato praticamente perfetto e non l’abbiamo ancora ammazzato’“.

