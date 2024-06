Il telecronista Stefano Borghi si immedesima nei dirigenti nerazzurri e consiglia due possibili investimenti.

Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio ha parlato di come si muoverebbe sul mercato se fosse un dirigente dell’Inter. “Un investimento corposo si potrebbe nel pacchetto dei centrali: l’anno scorso l’investimento più grande è stato Pavard e abbiamo visto quanto ha reso, ti permette di implementare il tuo modo di giocare. E dove si può mettere un big nell’Inter? Al centro della difesa per una questione meramente anagrafica”. Acerbi ha 36 anni e De Vrij ne ha 32, in effetti questa è l’unica zona di campo dove ci sono solo ultratrentenni.

Nahuel Molina

Il suggerimento

“Io sono un grande fan di Schlotterbeck, lo trovo un difensore veramente interessante per il calcio di oggi: è adattabile a centrale o anche a sinistra e se hai un polivalente così è preferibile rispetto a uno specialista. E’ uno dei difensori più vecchia scuola a livello internazionale e tecnicamente è molto valido”.

La possibile occasione

“Se non si dovesse fare un grande investimento, un’idea a prezzo contenuto potrebbe essere portata sull’esterno destro: se uscisse Molina dall’Atletico, potrebbe essere un colpo alla Marotta”. Molina in effetti fu cercato dall’Inter anche prima del suo approdo alla corte di Simeone: pur non essendo un titolare fisso è difficile che i Colchoneros lo lascino partire ad un prezzo alla portata dei nerazzurri.

