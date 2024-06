Le richieste di Lautaro per rinnovare il contratto con l’Inter stanno facendo innervosire il board nerazzurro. Ecco la situazione.

Nella trattativa di rinnovo contrattuale che coinvolge l’Inter e il calciatore argentino Lautaro Martinez ci si trova di fronte a un classico esempio di contrattazione complessa, dove la distanza tra domanda e offerta sembra essere, al momento, insormontabile. Il club milanese e l’attaccante si trovano in una fase di stallo che rischia di compromettere il futuro congiunto delle due parti.

Situazione in stallo

La situazione attuale tra l’Inter e Lautaro Martinez è descritta come particolarmente complessa, tanto da definirla di “fetentissimo e complicato stallo”. Le dichiarazioni pubbliche di entrambe le parti, che superficialmente sembrano rassicuranti e positive, nascondono in realtà la profondità del divario che si è creato nei negoziati. La trattativa arranca a causa di più fattori, tra cui il passaggio di consegne tra la proprietà Zhang e il fondo Oaktree, nonché la definizione di nuovi assetti gestionali e decisionali all’interno del club.

esultanza gol Lautaro Martinez

La distanza tra le parti

Il cuore del problema risiede nella significativa distanza economica tra la proposta di rinnovo avanzata dall’Inter e le richieste dell’agente di Martinez. Da una parte, il club cerca di avvicinarsi ai 10 milioni di euro netti a stagione, considerando sia la componente fissa che quella variabile del contratto, dall’altra l’entourage del giocatore punta su cifre decisamente più elevate, che assommerebbero a circa 36 milioni di euro netti in tre anni. Questa differenza rende attualmente il dialogo estremamente complesso.

Il braccio di ferro

La situazione di stallo ha iniziato a generare tensione anche all’interno del board nerazzurro, impaziente di definire i contorni effettivi della trattativa. Emergono interrogativi cruciali: Lautaro Martinez ha effettivamente avanzato richieste così elevate? Esiste già un altro club disposto a soddisfare tali richieste economiche? E, soprattutto, c’è margine di trattativa per un avvicinamento delle posizioni?

La risposta a queste domande è fondamentale non solo per chiarire la volontà del calciatore argentino ma anche per evitare una possibile e “spiacevolissima rottura” che avrebbe ripercussioni significative sia per l’Inter che per il futuro professionale di Martinez. La situazione richiede trasparenza e una rapida risoluzione, per permettere a entrambe le parti di pianificare con certezza il proprio futuro.

