Borghi non ha dubbi: «Si è sottovalutata l’assenza di Danilo per la Juve». Le parole del giornalista a Dazn

Borghi, giornalista di Dazn, prima dell’inizio di Milan Juve ha svelato quale è per lui l’assenza più pesante tra i rossoneri e i bianconeri, entrambe alle prese con numerose defezioni tra infortuni e squalifiche.

BORGHI – «Le assenze sono importanti per entrambe. Per me si è un po’ sottovalutata l’assenza di Danilo perché porta anche a ridisegnare il pacchetto difensivo dei bianconeri».

