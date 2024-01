Borja Valero: «Inter-Verona facile solo sulla carta. Vi spiego perché è importante diventare campioni d’inverno». Parla l’ex nerazzurro

L’ex centrocampista dell‘Inter Borja Valero ha parlato nel salotto DAZN prima del match tra i nerazzurri e il Verona.

Le sue parole: «Dopo il pareggio a Genova l’Inter deve vincere per la quota psicologica di essere campione d’inverno. Non esistono partite facili, sono facili solo sulla carta. Ci avviciniamo alla fine del girone d’andata e vieni da un pareggio, ci sono motivazione per fare bene ma è una partita da tenere sotto controllo».

L'articolo Borja Valero: «Inter-Verona facile solo sulla carta. Vi spiego perché è importante diventare campioni d'inverno» proviene da Inter News 24.

