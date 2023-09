L’ex centrocampista Borja Valero vede un’Inter cresciuta rispetto alla passata stagione.

Borja Valero ha evidenziato i miglioramenti dell’Inter sulla scia di quanto visto ieri contro la Fiorentina; ecco le sue considerazioni a DAZN. “La squadra interista è arrivata a questa vittoria prima della sosta e può allenarsi tranquillamente anche prima di una partita importante come il derby che sappiamo quanto è importante per i tifosi anche se non è subito determinante”.

Marcus Thuram

“La sconfitta nella finale di Champions ha dato una consapevolezza importante a questa squadra, li ha aiutati a crescere e maturare. Sicuramente a Thuram è servito un tempo di adattamento, ma si è inserito bene, oggi gol e assist e ha anche procurato un rigore, sta crescendo nel modo migliore. Ha avuto diverse occasioni e poteva essere più cattivo per prendere più fiducia, ma si è mosso bene, anche in contropiede, sarà importante lungo il corso della stagione dell’Inter.

