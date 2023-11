Borja Valero, ex centrocampista e opinionista, ha commentato il momento del Milan: mancano i gol dei centrocampisti

Ospite a DAZN, Borja Valero ha dichiarato:

«Reijnders? Veramente strano che ancora non abbia fatto gol perché ha avuto tantissime occasioni, è uno che si inserisce veramente bene e ha un bel tiro. Mancano i gol dei centrocampisti ed è normale che il Milan stia passando questo tipo di momento. Giocare a San Siro in questi momenti per un giocatore che viene da altri campionati non è facile e lì si vedrà come possono reagire questo tipo di giocatori in un ambiente un po’ ostile, si può vedere il carattere dei nuovi arrivati».

