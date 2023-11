Infortunio Pavard, arriva il comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni del francese uscito anzitempo contro l’Atalanta

Arriva l’esito degli esami per Benjamin Pavard, uscito in barella nel corso della sfida tra Atalanta ed Inter. Tegola per i nerazzurri dopo le tante cadute in casa Milan.

Per il difensore, confermata la lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Ecco il comunicato del club.

COMUNICATO- «Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo.»

