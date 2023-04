Marco Borriello racconta la sua vita attuale, non dimenticando però un accenno al suo passato da attaccante in Serie A

Marco Borriello è stato un bomber importante della Serie A. Ha giocato nel Milan, nella Juventus, nel Genoa e nella Roma e ovunque ha lasciato un segno. La sua popolarità è data anche dal far parte dello star-system. Attualmente è consigliere dell’Ibiza, società della quale possiede una quota. L’ex calciatore si è raccontato al Corriere della Sera.

DOVE VIVE – «Nemmeno io lo so con certezza. Quando ho smesso di giocare è arrivata la pandemia e ho trascorso due anni fra l’Italia e la Spagna. Poi ho iniziato a scoprire il mondo. Nel periodo invernale mi piace stare nei luoghi caldi, sono girovago, cerco di prendere il meglio di tutto finché posso».

INSOFFERENTE DA CALCIATORE – «Sì, ogni sei mesi mi stufavo. Per sopportare la routine devo stare almeno con persone di mio gradimento. A Milano e al Milan ci sarei rimasto per sempre, ma non è stato possibile».

LE MANCA UNA COMPAGNA – «Macché, tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico “ti amo”. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e ho l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante».

TRADIMENTI – «Quando sono stato fidanzato non l’ho mai fatto».



QUANTE DONNE HA AVUTO – «Non sono il tipo che con le donne fa ginnastica e le conta. Le relazioni fisse si contano sulle dita di una mano. Poi ho avuto grandi passioni che non necessariamente sono finite sui giornali di gossip».

UN RUOLO OPERATIVO IN UNA SQUADRA – «Da un lato sì ma ciò comporterebbe avere un capo, oppure trasferirsi in una città di cui non mi importa nulla. Per 25 anni sono stato in posti e con persone che non sempre mi interessavano e dovevo abbozzare. La vita è una sola e talvolta anche breve. Ora voglio godermi tutto».

